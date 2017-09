Postaw pierwsze kroki w modelingu z CH Focus Bydgoszcz!

FashionTV Model Search 2017 to już trzecia polska edycja profesjonalnego konkursu dla młodych ludzi stawiających pierwsze kroki w modelingu. Casting lokalny w Bydgoszczy odbędzie się 16 września w centrum Focus. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w ogólnopolskim finale, który odbędzie się w 30 września w Atrium Promenada w Warszawie. Laureaci polskiej edycji FashionTV Model Search 2017, oprócz wyjazdu na międzynarodowy finał imprezy, mogą spodziewać się także kontraktu z francusko-polską agencją modelek i modeli RYL Model Agency oraz udziału w Paris Fashion Week, gdzie zaprezentują kolekcje światowych projektantów.

Międzynarodowa ekipa FashionTV poszukuje dziewcząt w wieku od 14 do 25 lat i chłopców

w wieku od 17 do 25 lat. Rejestracja kandydatów zainteresowanych modelingiem na terenie centrum odbędzie się na tydzień przed wydarzeniem i trwać będzie codziennie w godzinach 10.00 – 14.00. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapoznanie się z regulaminem. Osoby poniżej 18. roku życia muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców.

Podczas wydarzenia uczestnicy konkursu wezmą udział w profesjonalnych ćwiczeniach na wybiegu, sesji zdjęciowej i mini wykładach na temat funkcjonowania świata mody. Finalistów lokalnego castingu poznamy podczas uroczystej gali o godzinie 19.00, na której nie zabraknie pokazów mody i znanych artystów. Dla publiczności przewidziano konkursy i spotkania

z zaproszonymi gośćmi.

– FashionTV Model Search jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów dla początkujących modeli i modelek na świecie. W każdym kraju organizowane są castingi regionalne, a finaliści każdego castingu lokalnego wchodzą do faktycznego Konkursu czyli do Finału Ogólnopolskiego, który w tej edycji odbędzie się we wrześniu 2017 w Warszawie. Casting w Focus Bydgoszcz, gdzie sfera modowa stanowi ważną część oferty naszego centrum oraz dodatkowe atrakcje, to znakomita okazja na spędzenie wyjątkowej soboty w towarzystwie interesujących osób. Jest to także możliwość obejrzenia zmagań młodzieży o wielkie kontrakty w świecie modelingu – mówi Gregory Pertus, dyrektor Centrum Handlowego Focus.

Castingi do FashionTV Model Search 2017 odbyły się już łącznie w kilkunastu lokalizacjach

w całej Polsce. Grupa Atrium została partnerem aż dziewięciu z nich. Pierwszy casting miał miejsce we wrześniu 2016 roku w Atrium Promenada. Tam też odbędzie się wielki finał polskiej edycji konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz oferty Focus Bydgoszcz można znaleźć na stronie www.focusmall-bydgoszcz.pl.

Centrum handlowe Focus Bydgoszcz powstało w centrum miasta, w zrewitalizowanych zakładach mięsnych zbudowanych w XIX/XX w. To najchętniej odwiedzane centrum handlowe w Bydgoszczy. W 2010 roku uznane zostało przez Forum Najemców za jeden z 10 najlepszych obiektów handlowych w Polsce. Centrum liczy ok. 90 tys. mkw. powierzchni całkowitej, w tym 42 tys. mkw. powierzchni najmu GLA, na której znajduje się prawie 140 sklepów i lokali gastronomicznych oraz usługowych. Ponadto, do grona najemców zaliczają się salony znanych marek odzieżowych, takich jak: Zara, H&M, Reserved, Bershka, Stradivarius, Esprit, New Look, Mango, a także elektromarket Media Expert, Empik, Smyk, iDream Apple Premium Reseller oraz sklepy z wyposażeniem domu: Duka i Home&You. Dla miłośników aktywnego trybu życia na ponad 1000 mkw. swój asortyment oferuje marka Intersport oraz funkcjonuje pierwszy całodobowy klub fitness w Bydgoszczy – StepOne. Do dyspozycji klientów jest bogata strefa food court, złożona z takich restauracji i lokali, jak: Pizza Hut, Burger King, KFC, Mc Donald’s, Salad Story, Grycan, Costa Coffee, Cukiernia Sowa i wielu innych. W obiekcie znajduje się także 13-salowe kino Cinema City, które jest największym kompleksem kinowym w mieście. Focus Bydgoszcz zostało oddany do użytku w 2008 roku. Jest laureatem wielu cennych nagród:

2016 PRCH Retail Awards w kategorii: Wydarzenie (event) w centrum handlowym,

2011 centrum Focus dwukrotnie znalazło się w zestawieniach najlepszych centrów handlowych opracowanych przez firmę prowadzącą Program Jakość Obsługi: Top 10 pod względem jakości obsługi oraz TOP 10 najczęściej wybieranych centrów handlowych na zakupy świąteczne,

2010 PRCH Retail Awards w kategorii: Duże centrum handlowe roku,

2010 Centrum handlowe roku w Europie Środkowo-Wschodniej (wg czytelników Retailnet.pl),

2010 centrum Focus Bydgoszcz zostało uznane przez Forum Najemców za jedno z najlepszych centrów handlowych w Polsce,

2009 CEE Retail Estate Awards, nagrody przyznawana przez Europaproperty, w kategorii: Centrum handlowe roku,

2009 CEE Estate Quality Awards w rankingu magazynu „Financial Times” w kategoriach: Projekt Roku oraz Budynek Roku.

Grupa Atrium to jeden z wiodących właścicieli, zarządców i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie w portfolio Grupy znajdują się 61 centrów i nieruchomości handlowe w sześciu krajach, o wartości rynkowej 2,6 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto wynoszącej ok. 1,1 mln mkw. W 2015 r. firma Atrium odnotowała przychody z najmu brutto w wysokości 207,4 mln euro. Spółka jest notowana na giełdzie w Wiedniu oraz Euronext Amsterdam, gdzie jest oznaczona symbolem ATRS.

Atrium w Polsce posiada w Polsce 21 centrów handlowych o łącznej powierzchni najmu brutto (GLA) wynoszącej 522 200 mkw. Rok 2015 spółka zamknęła z przychodem z najmu brutto na poziomie 103,4 mln euro. W ciągu I półrocza 2016 roku spółka wygenerowała 51,7 mln euro przychodów z najmu brutto. W Polsce zlokalizowanych jest dziewięć kluczowych obiektów Atrium. Należą do nich: Atrium Promenada, Atrium Targówek i Atrium Reduta w Warszawie, Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Atrium Koszalin w Koszalinie, Focus Mall w Bydgoszczy, Atrium Copernicus w Toruniu, Atrium Felicity w Lublinie i Atrium Biała w Białymstoku.

Metryczka:

Nazwa: FashionTV Model Search 2017

Organizator: FashionTV

Miejsce: Bydgoszcz, Focus Mall Bydgoszcz,

Data: 16,09,2017 r.

Czas: Od 10:00 do 20:00

Wstęp: bezpłatny.